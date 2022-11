Una Manovra poco rosa. Che fine ha fatto “io sono Giorgia”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) L’impressione che il pacchetto di misure previste dallasia un pacco rifilato alle donne è sempre più solida. Era lo scorso inverno quando grida di giubilo femminili si levavano al cielo dopo l’attesissima tampon tax che tagliava ben oltre la metà l’aliquota sugli assorbenti femminili dal vertiginoso 22% al 10 %. Insomma, in quel periodo del mese le donne non devono “dissanguarsi” economicamente, e non vuole essere una battuta di cattivo gusto. L’impressione che il pacchetto di misure previste dallasia un pacco rifilato alle donne è sempre più solida Nellameloniana si passa a un’ulteriore gradita riduzione dell’IVA sui prodotti femminili non compostabili, e a una riduzione al 5% dell’IVA sui pannolini e prodotti per la prima infanzia. Ottima cosa, certo, che insieme ad una serie di innumerevoli altre disvela ...

Ma il confronto arriva infase delicata, alla luce delle richieste di modifica del Pnrr che il Governo si appresta ad avanzare e delle misure dellache potrebbero essere giudicate un ...L'edizione stralcio delladi bilancio 2023 In primis ricordiamo che il bollo auto ètassa regionale. Quindi, il pagamento confluisce nelle casse della propria regione di residenza. Quando,...Tanto che per il Pd "la manovra sembra più un Decreto Aiuti 5 che una legge di bilancio, non c è un orizzonte annuale o pluri-annuale come dovrebbe essere". E poi: "Non c è il salario minimo (che si ...