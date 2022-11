Una cena di gala con la musica di Francesca Michielin e tanti ospiti Ma lo scopo è aiutare chi più ne ha bisogno

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Un brindisi con lo Champagne è già di per sé speciale, se poi si alzano i calici per fare del bene questo diventa #toastforacause, l’impegno di Moët & Chandon per una causa benefica. Ambassador della serata milanese è stato Stefano Accorsi che ha deciso insieme alla maison di Champagne di supportare la Onlus Pane Quotidiano che ogni giorno dà da mangiare a centinaia di persone in difficoltà. Moët & Chandon: Effervescence party a Milano guarda le foto La serata si è svolta tra le suggestive pareti di Palazzo Serbelloni, con unaraffinata curata dallo chef Mattia Pecis, di ...

Abruzzoweb.it

... non ha ancora postato nulla su di lui, solo il piatto forte della sua ultimainsieme a lui, i ... Lui è un imprenditore tedesco e vive a Francoforte e insieme si sono concessimini vacanza in ...cifra considerevole tenendo conto dello scarso numero di sale. Tanto per darvi un metro di paragone:con delitto , nell'autunno del 2019, raccolse 26.7 milioni in tre giorni, ma era ... AVEZZANO: UNA CENA AL BUIO A BASE DI TARTUFI PER NON VEDENTI CON LO CHEF ZONFA | Ultime notizie di cronaca Abruzzo - AbruzzoWeb Di Ilary Blasi, 41 anni, e il vichingo Bastian si sa poco, ma tanto basta per incuriosire i fan. Si sono conosciuti qualche settimana fa e sono stati paparazzati alla fine di un romantico weekend a Zu ...Subito dopo aver appreso la notizia delle improvvise dimissioni di Andrea Agnelli e dell’intero CdA della Juventus anche l’allenatore ...