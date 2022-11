Un cloud europeo alternativo a quello delle Big Tech | intervista all’italiano che ci sta lavorando

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Gaia-X è probabilmente l’unico caso in cui l’Europa può vantare una leadership nella sfera digitale. Si tratta di un progetto ambizioso, che aspira a cambiare molti aspetti dell’economia digitale nel campo delcomputing e dei dati. L’idea è nata nel 2019 quando Angela Merkel approfittando della presidenza di turno del consiglio, impresse una spinta decisiva all’elaborazione di una nuova strategia europea, innalzando la bandiera della “sovranità digitale”. Gaia-X nel frattempo è cresciuta e la settimana scorsa ha celebrato il suo secondo Summit e lo ha fatto all’insegna dell’ottimismo. Il lemma del summit è stato “Siamo pronti a partire – Il futuro è Gaia-X”. A dirigerla c’è un italiano: Francesco Bonfiglio. Soddisfatti? Sì. Sono contento. Quando sono arrivato in marzo 2021 ho fatto un piano quinquennale. Il primo anno abbiamo fatto un ...

