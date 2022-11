Ultime Notizie – Ucraina | Zelensky | “Entro fine anno Russia perderà 100 000 soldati”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Volodymyrè convinto cheladell’sar100.000 i militari russi uccisi in. “Quest’lacentomila dei suoiuccisi e solo Dio sa quanti mercenari”, ha affermato il presidente ucraino nel suo discorso serale di ieri. “E l’resisterà – ha aggiunto – E il mondo farà di tutto per garantire che tutti coloro che sono colpevoli di questa guerra criminale vengano portati davanti alla giustizia”.i ha anche affermato che la situazione al fronte rimane difficile. “Nonostante le enormi perdite, gli occupanti stancora cercando di avanzare nella regione di Donetsk, prendere piede nella zona di Luhansk, ...

Il Sole 24 ORE

'La Russia deve pagare per i suoi crimini orribili. Collaboreremo con la Corte penale internazionale e contribuiremo alla creazione di un tribunale specializzato per giudicare i crimini della Russia. ...'L'iter del Ponte sullo Stretto di Messina comincia nel 1969 e io sono nato più tardi. Il ponte farebbe risparmiare 140 mln di anitride carbonica grazie all'intermodalità con l'asse Palermo - Berlino. ... Ucraina ultime notizie. Von der Leyen, creeremo tribunale ad hoc su crimini Russia Venerdì 2 dicembre alle ore 10.00, presso la sala conferenze del Consorzio Sannio Tech (piazza San Giuseppe Moscati, 5 – Apollosa), si terrà il convegno scientifico ”ONCOLOGY NEWS 2022” caratterizzato ...L'imprenditrice nelle scorse ore ha infatti chiarito una volta e per tutte come stanno realmente le cose con l'attaccante del Galatasaray, che in questi ultimi giorni dopo alcune foto di coppia alle ...