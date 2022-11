Ultime Notizie – Ucraina | “dispiegate unità Russia-Bielorussia contro Nato”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La Bielodispiega unamilitare con la“in fasi” come “risposta appropriata” alle attività dellanella regione e “una dimostrazione della nostra determinazione a difendere la nostra terra, lo Stato unito”, ha affermato il ministro della Difesa bielorusso, Viktor Khrenin. STRATEGIA RUSSA – Dopo i recenti massicci attacchi, le forze russe si sono prese una “pausa missilistica” per preparare i futuri attacchi. Lo afferma Vadim Skibizki dei servizi d’intelligence militare ucraini, secondo il quale Mosca sta valutando i prossimi obiettivi da colpire e gli effetti dei precedenti attacchi. Inoltre, spiega Skibizki, i russi stanno preparando nuovi missili da dispiegare e per questo “ci vuole tempo”. Mosca ha già impiegato gran parte del suo stock di missili pronti al combattimento e ora ...

Il Sole 24 ORE

Il numero di compromessi per la vendita di case negli Stati Uniti, a ottobre, e' diminuito per il quinto mese consecutivo e per l'undicesima volta nelledodici, ma lo ha fatto meno del ...Stando alledi mercato, il futuro di Radu potrebbe essere in Francia con Reims e Saint - Etienne che sarebbero interessate alle sue prestazioni. L'Inter non avrebbe difficoltà a ... Ucraina ultime notizie. Bomba-carta all’ambasciata ucraina a Madrid, un ferito. Mosca, Nato non ... La dama di compagnia della regina Elisabetta II nonché madrina del principe William , Lady Susan Hussey , è l'aiutante di ...Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Oltre 200 milioni di euro (per la precisione 213, ndr) erogati nel 2022 con 'l'Operazione Sollievo' per interventi ...