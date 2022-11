Ultime Notizie – Terremoto Napoli | tre scosse nei Campi Flegrei

Leggi su informazioneriservata.eu

Di mercoledì 30 novembre 2022) Tredisuperiori a 2.0 di magnitudo sono state registrate nella notte nell'area dei, vicino a. La scossa più forte è stata registrata dall'Osservatorio Vesuviano, sezione napoletana dell'Ingv, alle 3.34 con epicentro localizzato in zona Pisciarelli a una profondità di 2 km. Altre due, di magnitudo 2.3 e 2.0, sono state registrate, sempre in zona Pisciarelli, nei tre minuti seguenti con epicentro a una profondità rispettivamente di 3 km e di 1 km. L'Osservatorio Vesuviano ha poi registrato altre quattro, una di magnitudo 1.8 e le altre di magnitudo inferiore a 0.3, l'ultima alle 3.44.