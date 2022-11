Ultime Notizie – Migranti | compagna Soumahoro | “Non sono Lady Gucci”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 30 novembre 2022) (di Antonio Atte) “Adesso basta, porto in tribunale chi mi ha diffamato”. È un fiume in piena Liliane Murekatete, moglie del deputato Aboubakar, finita nella bufera dopo l’indagine aperta dalla Procura di Latina sulle condizioni dei lavoratori nella cooperativa Karibu fondata da sua madre Marie Therese Mukamitsindo. Murekatete decide di parlare all’Adnkronos e punta il dito contro il sistema mediatico, lamentando un atteggiamento persecutorio nei suoi confronti da parte della stampa. “Posso capire, senza giustificarli, gli attacchi politici, ma la narrazione della maggior parte dei giornalisti è stata improntata ad un teorema fondato sulla colpevolezza certa e manifesta, con buona pace della presunzione di innocenza: colpevole io, colpevole mia madre, colpevole il mio compagno”, afferma Liliane, che precisa di non ricoprire più alcun ruolo all’interno ...