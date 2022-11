Ultime Notizie – La baguette diventa patrimonio dell’Unesco

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La, il pane tradizionale francese, è stata inserita nelimmateriale dell’umanità dall’Unesco. L’organizzazione, che premia soprattutto le tradizioni da salvaguardare più che i prodotti stessi, ha riconosciuto l’artigianalità e la cultura che circonda questo alimento sempre presente sulle tavole francesi. Emblema francese nel mondo, laviene acquistata ogni giorno da 12 milioni di consumatori. “Questo è un riconoscimento per la comunità degli artigiani fornai e pasticceri”, ha scritto il presidente della Confederazione nazionale dei panifici-pasticceri francesi, Dominique Anract. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il Sole 24 ORE

Scadranno alle 23:59 di oggi, 30 Novembre 2022, i Cyber Days targati Unieuro . La promozione lanciata in occasione del Cyber Monday permette di portare a casa a prezzo ridotto un robot aspirapolvere ...Valentino Confalone , Country President e Amministratore Delegato di Novartis , ha parlato di questenovità e delle innovazioni proposte dal team di ricerca e sviluppo: ' Ci stiamo ... Ucraina ultime notizie. Von der Leyen, creeremo tribunale speciale per i crimini della Russia Esche e bocconi avvelenati disseminati sul territorio nazionale sono un pericolo per animali domestici, selvatici e per l’uomo ...Confermato il percorso dell'ultima edizione con alcune limitazioni alla circolazione dei veicoli negli orari del passaggio della corsa. Partenza da viale Diaz (Piazzale Marco Polo) poi via Roma, Largo ...