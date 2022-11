Ultime Notizie – Covid oggi Toscana | 2 126 contagi e 7 morti | bollettino 30 novembre

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Sono 2.126 i nuovi casi di-19 registrati, 302022, in: 347 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.779 con test rapido. Al momento risultano pertanto 66.333 positivi, +0,9% rispetto a ieri. Di questi 518 (stabili rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 28 (2 in più) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 7 nuovi decessi: un uomo e 6 donne con un’età media di 81,9 anni. Il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.525.946. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.532 persone) e raggiungono quota 1.448.432 (94,9% dei casi totali). Dall’ultimoquotidiano sono stati eseguiti 1.007 ...

Cy4Gate - società attiva nel mercato cyber, quotata all'Euronext Growth Milan - ha comunicato di essersi aggiudicata, nel corso dellesettimane di novembre, una serie di contratti in Italia e all'estero per la fornitura di sistemi di Cyber Security e Cyber Intelligence . Il valore complessivo dei contratti acquisiti ammonta a ...... una su tutte, quella di non abbandonare una città che, nel corso dellesettimane, è stata ...il giorno in cui è iniziata la guerra Cosa stavate facendo e come avete reagito alle prime... Ucraina ultime notizie. Von der Leyen, creeremo tribunale ad hoc su crimini Russia 1' di lettura 30/11/2022 - La Regione ha aggiornato i dati relativi alla situazione epidemiologica del Covid in Umbria. Mercoledì 30 novembre sono stati registrati 501 nuovi casi di contagio (erano 68 ...La Juventus è stata assolta (anche in appello) nel procedimento sulle plusvalenze. Ma la procura della Figc sulla base degli ultimi documenti arrivati da Torino ha aperto un nuovo procedimento sulla ...