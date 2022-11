Ultime Notizie – Benzina e diesel | prezzo carburanti ancora in calo oggi in Italia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Scendonoi prezzi dei, nonostante il rimbalzo delle quotazioni dei prodotti raffinati. La media nazionale dellain self service è a 1,65 euro/litro, quella dela 1,73. Quanto ai prezzi in modalità “servito”, la media della verde scende sotto quota 1,8, il gasolio è a 1,88. A mezzanotte scatterà però l’aumento delle accise su, gasolio e Gpl, cioè la riduzione del taglio introdotto lo scorso 22 marzo e prorogato per nove volte. Entra infatti in vigore il decreto Accise varato una settimana fa dal governo, che introduce dal primo dicembre nuove aliquote di accisa: per lasi passa da 478,40 euro per mille litri a 578,40 euro per mille litri; per il gasolio usato come carburante da 367,40 euro per mille litri a 467,40 euro per mille litri; ...