Ultime Notizie – 5G | Corti Windtre | ‘Serve nuova politica industriale per continuare a investire in reti’

(Di mercoledì 30 novembre 2022) “La competitività del made in Italy e del nostro sistema produttivo dipende anche dallo stato di salute delle telecomunicazioni, un settore che necessita di nuove regole e di unalungimirante per consentire agli operatori dinelle reti”. Lo dichiara Gianluca, amministratore delegato diall’evento 5G Italy. “La copertura 5G diè molto avanzata. Tuttavia – aggiunge il manage – , ci sono fattori esterni che aumentano sia le spese correnti, come i costi dell’energia, sia gli investimenti, a causa dell’aumento del traffico indotto dall’offerta di intrattenimento. Al contrario, sul fronte dei prezzi le spinte sono al ribasso, in un mercato dove sono già i più bassi al mondo, perché la regolamentazione ha ...

Il Sole 24 ORE

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 2 dicembre c è sciopero ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ..., arriva la modifica. L'emendamento del governo riscrive il testo e cambia anche il numero dell'articolo (non più il 434 bis, ma il 633 bis). Il reato viene limitato a 'chiunque organizza e promuove l'... Ucraina ultime notizie. Von der Leyen, creeremo tribunale speciale per i crimini della Russia Esche e bocconi avvelenati disseminati sul territorio nazionale sono un pericolo per animali domestici, selvatici e per l’uomo ...Confermato il percorso dell'ultima edizione con alcune limitazioni alla circolazione dei veicoli negli orari del passaggio della corsa. Partenza da viale Diaz (Piazzale Marco Polo) poi via Roma, Largo ...