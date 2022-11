Ufficiale | comunicato Juventus | “Abbiamo sempre agito correttamente”

Ildella Juve, con cui i bianconeri cercano di fare chiarezza e rifiutando una ricaduta in ambito sportivo delle vicende di questi giorni Nuovodiffuso dalla Juve. Di seguito ildei bianconeri sulle indagini sui propri conti....Come annunciato con una nota, infatti, la società torinese si è detta convinta di non aver alterato i bilanci delle stagioni contestate. Allianz Stadium ©LaPresseQuesto ildella ...Sei qui: Home » News sul Calcio » UFFICIALE – Lascia il Monza, scelto il sostituto: i dettagli. Arrivano novità dal Monza targato Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani: c’è un cambio nel piano dirigen ...A tal proposito il club ha diramato una nota ufficiale: non ci sarà alcuna sanzione sportiva in assenza di alterazioni contabili. Juventus, il comunicato ufficiale “In riferimento a quanto riportato ...