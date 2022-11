Udienza Generale 30 novembre | la preghiera di Papa Francesco per la “martoriata Ucraina”

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 30 novembre 2022) L’del 30contiene l’invito diad imparare a leggere il “libro del nostro cuore“, per evitare di compiere scelte sbagliate. E, come in ogni catechesi, il Santo Padre non dimentica di rivolgere un nuovo appello per la pace in. L’di mercoledì 30contiene il consueto momento di riflessione, che anche in questa settimana torna sul tema del discernimento. È una giornata intensa di emozioni quella che si celebra in Piazza San Pietro, dove la serietà della catechesi diè armonizzata dalla presenza delle esibizioni di alcuni artisti circensi che arrivano dal Kenya e che sono accolti dal Santo Padre sul sagrato della ...