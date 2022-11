Ucraina | Zelensky | Quest' anno la Russia perdera' centomila soldati

In precedenza dai musei della città meridionale- hanno rivelato gli amministratori ... lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrdurante il suo discorso serale di ieri, come riporta ..."La Russia perdera' quest'anno centomila dei suoi soldati e Dio solo sa quanti mercenari". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrin un video messaggio durante il suo consueto discorso serale. "Nonostante le perdite, le forze russe di Mosca cercano ancora di avanzare nel Donbass (est) e vogliono spostarsi nel sud - ha ...“Più armi e più velocemente”. L’Ucraina chiede agli Usa e alla Nato un ulteriore sforzo bellico per resistere all’invasione russa e fronteggiare la spietata strategia di Putin deciso a sfruttare il ri ...E’ la conseguenza del massiccio e sistematico attacco russo alle strutture che forniscono l’energia al Paese. Le cifre sono state fornite dal presidente Volodymyr Zelensky. Secondo il presidente ...