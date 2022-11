Ucraina | Zelensky | “Importante superare inverno | stiamo vincendo”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 30 novembre 2022) (Adnkronos) – “Per noi èquesto. Possiamo vincere e. Ma senza l’aiuto degli Stati Uniti, leader nel sostegno all’, di cui avremo bisogno in futuro, sarebbe stato molto difficile per noi”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrincontrando la cantautrice, Jamala, vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2016, che si recherà negli Stati Uniti per partecipare ad eventi culturali e incontrerà alti funzionari americani. “Con Jamala abbiamo parlato del fatto che i segnali di personaggi famosi della cultura e dell’arte hanno sicuramente un impatto nel mondo”, aggiunge. L'articolo proviene da Italia Sera.