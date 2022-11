Ucraina | Von Der Leyen | ' Tribunale speciale per i crimini della Russia'

RaiNews

La presidente della Commissione europea: 'Mosca deve pagare per i suoi orribili crimini'. Zelensky: 'Per noi importante superare questo ...La Russia e gli oligarchi devono risarcire l'e coprire i le spese per la ricostruzione, e ... Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursulader Leyen in un video pubblicato con l'... Live guerra in Ucraina. la cronaca minuto per minuto, giorno 279 - Ue, "l'Ucraina ha perso oltre 100.000 soldati" - Ue, "l'Ucraina ha perso oltre 100.000 soldati" Lo annuncia la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, via social. "L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia – afferma – ha portato morte, devastazione e sofferenze indicibili ...L'Unione europea vuole creare un tribunale speciale per giudicare i crimini di guerra commessi dalla Russia in Ucraina. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Urula von der Leyen: ...