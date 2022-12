Ucraina ultime notizie In Cdm decreto che proroga al 2023 invio di armi a Kiev Zelensky | 6 milioni di persone senza elettricità

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La presidente della Commissione Ue von der Leyen annuncia una Norimberga per i crimini di guerra russi in: «Creeremo un tribunale ad hoc, ci assicureremo che la Russia paghi per la devastazione che ha causato, con i fondi congelati». Servirà l’appoggio dell’Onu. Dura la replica di Mosca: misure adeguate in risposta all’eventuale decisione della Ue di confiscare i capitali russi. Continua intanto lo scontro con il Papa dopo le affermazioni sulle crudeltà indei soldati ceceni e buriati. «Il pontefice è rimasto vittima della propaganda», ha detto il leader ceceno Kadyrov. E dal pomeriggio sono offline i siti del Vaticano, che parla di anomali tentativi di accesso

