Ucraina ultime notizie Domani in Cdm decreto che proroga al 2023 invio di armi a Kiev Medvedev | sciogliere Nato «organizzazione criminale»

(Di mercoledì 30 novembre 2022) “Creeremo un tribunale sui crimini russi”. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue Von der Leyen in un tweet che stima in circa 600 miliardi i danni subiti dall’e parla di circa 320 miliardi di beni russi congelati. Al termine del ministeriale della, il ministro degli esteri Tajani annuncia che presto in Cdm arriverà unsulladelle. Sul terreno, bombardato un ospedale nell’area di Sumy, morto un adolescente. Funzionario Usa: «Linea rossa Washington-Mosca usata solo una volta». Zelensky: importante superare questo inverno, stiamo vincendo. Colpita centrale elettrica nella regione russa di Kursk, parziali blackout.

Via libera dell'Aula della Camera alla mozione di maggioranza sulla guerra in. Parti del documento, che contiene tra l'altro l'ok a proseguire l'invio delle armi a Kiev, sono state votate anche dall'opposizione. Respinti i documenti presentati dal Movimento Cinque ...La grave disattenzione della presidente della Commissione europea sulle vittime della guerra in un video pubblicato e poi modificato. Nello stesso discorso Ursula annuncia anche l'istituzione di un tr ...