Ucraina | le tre ragioni per cui credo che sia necessario contestare Ursula von der Leyen

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il sondaggio pubblicato ieri a CartaBianca mi ripaga di tanti sforzi: la maggioranza degli italiani è contraria a un nuovo invio di armi pesanti in. Molti italiani hanno capito che il blocco occidentale guidato da Biden, pur potendo spegnere la guerra, la alimenta dall’esterno senza sosta con miliardi di euro in armamenti. Potrebbe arrestare il massacro, ma non intende farlo. Il blocco occidentale guidato da Biden ha prima dato gli ucraini in pasto alla Russia – provocandola anche con le esercitazioni militari della Nato innel 2021 “Sea Breeze”, “Three Swords” e “Rapid Trident” – e poi ha iniziato a utilizzare la popolazione civile come testa d’ariete: saranno gli ucraini a combattere contro la Russia per conto della Casa Bianca. Per non avere morti tra le proprie fila, il blocco occidentale guidato da Biden, con la piena complicità di ...