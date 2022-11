Ucraina | Lavrov | “Evitare scontri militari fra Paesi con arsenali nucleari”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) (Adnkronos) – “Qualsiasi scontro militare fracondeve essere evitato, anche con armi convenzionali. L’escalation può diventare incontrollabile”, ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergei, in un discorso pronunciato alla conferenza “dialoghi per il futuro”, a Mosca. “Noi continueremo a difendere la sicurezza e la stabilità globali”, ha aggiunto, denunciando che “siamo nel momento più difficile della storia del mondo, non lo nascondiamo ma non ne abbiamo neanche paura”. Nel frattempo il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha dichiarato che “il piano di approvvigionamento della difesa della Russia per il 2023 crescerà del 50%”. “Ciò contribuirà a garantire che le unità e le formazioni di allerta costante siano fornite al 97% di armamenti e attrezzature ...

... a questo proposito, anche l' intervento infarcito di negazionismo di SergejLa messa in ... talvolta messa in parallelo alla condizione attuale della popolazionesotto le bombe oppure ...I militari lo sanno .' Nel caso in cui la distinzione ditra negoziati politici e operazioni ... alla Zakharova era stato chiesto di commentare le forniture di armi statunitensi all'. ' ... Live guerra in Ucraina. la cronaca minuto per minuto, giorno 279 - Lavrov: evitare scontro militare tra potenze nucleari - Lavrov: evitare scontro militare tra potenze nucleari (Adnkronos) - "Qualsiasi scontro militare fra Paesi con arsenali nucleari deve essere evitato, anche con armi convenzionali. L'escalation può diventare incontrollabile", ha affermato il ministro degli ...L’Alleanza Atlantica dice che l’addestramento dei soldati ucraini era iniziato già nel 2014. Ambasciatore russo in Vaticano protesta dopo le parole del Papa. Cina: “Pronti ad allargare la partnership ...