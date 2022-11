Ucraina | Conte alla Camera | “M5s non si rassegna all’ineluttabilità della guerra Italia sia protagonista nell’aprire un canale negoziale”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) “Il Movimento 5 Stelle non si. Vogliamo che l’svolga un ruolo danell’apertura di un verolavorando per costruire una prospettiva di conferenza internazionale di pace sotto l’egida dell’Onu e con il coinvolgimentoSanta Sede, che segni un nuovo protagonismo dell’Unione europea”. Così il leader M5S Giuseppe, illustrando la mozione del gruppo pentastellato sull’. Sottolineando che “in principio” per tutti laè stata “una novità”,ha specificato che “col passare dei mesi abbiamo constatato che in tanti, troppi, hanno ...

Lo ha detto Giuseppe(M5S) in dichiarazione di voto sulle mozioni sull'. "Se il governo vuole perorare una linea guerrafondaia 'armi a oltranza e zero negoziati' venga in Aula a dirlo, a ......paese è stato colpito in pieno dalla pandemia e poi dagli effetti dell'aggressione russa all', dopo un 2019 che l'aveva visto isolato in Europa per le scelte scellerate del governo- ...Alla Camera si discutono le mozioni sul conflitto Russia-Ucraina. In particolare è atteso l’intervento di Giuseppe Conte che sosterrà la posizione del Movimento 5 stelle, sceso in piazza per la pace.La maggioranza impegna il governo a prorogare fino al 31 dicembre 2023 l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti a Kyiv e a promuovere l’esclusione delle spese per gli inve ...