Ucciso il leader dell' Isis Ecco chi è il nuovo capo dei terroristi islamici

Ildello Stato islamico Abu al - Hassan al - Hashimi al - Qurashi è stato'in combattimento'. Lo ha annunciato il portavoce dell'Isis in un messaggio audio aggiungendo che la morte del capo ...Ildell'organizzazione terroristica è statodurante i combattimenti, senza indicare né il luogo né l'ora della sua morte. Lo scorso maggio era circolata la notizia secondo cui il...Qurashi. Il leader dell'autoproclamato Stato islamico è stato ucciso in combattimento. Al momento non è chiaro quando e dove sia stato ucciso. Forse in Siria come i suoi predecessori. Ad annunciarlo i ...L'associazione religiosa fondamentalista ha annunciato oggi la nomina di Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi a seguito della morte della morte del predecessore.