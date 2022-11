Gazzetta del Sud

Abu al - Hassan al - Hashimi , leader dello Stato islamico, è stato'in combattimento'. Lo ha annunciato il portavoce dell' in un messaggio audio aggiungendo che è stato nominato nuovo leader Abu Al - Hussein al - Husseini al - Qurashi. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTOIl leader dello Stato islamico Abu al - Hassan al - Hashimi al - Qurashi è stato'in combattimento'. Lo ha annunciato il portavoce dell' Isis in un messaggio audio aggiungendo che è stato nominato nuovo leader Abu Al - Hussein al - Husseini al - Qurashi. Ucciso il capo dell'Isis, ecco chi è il nuovo leader Nuovo colpo al terrorismo islamico. L’Isis ha annunciato la morte del suo leader, Abu al-Hasan al-Hashimi al-Qurashi, nominato a capo dell’organizzazione terrorista lo scorso marzo. «Sono dispiaciuto ...Abu al-Hassan al-Hashimi al-Qurashi, leader dello Stato islamico, è stato ucciso «in combattimento». Lo ha annunciato il portavoce dell'Isis in un messaggio ...