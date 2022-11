Ucciso il capo dell’Isis | annunciato nuovo leader

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ildello Stato islamico Abu al-Hassan al-Hashimi al-Qurashi è stato“in combattimento”. Lo hail portavocein un messaggio audio aggiungendo che è stato nominatoAbu Al-Hussein al-Husseini al-Qurashi. Ildell’organizzazione è il quarto ‘califfo’dopo l’uccisione nel 2019 del fondatore e primodello ‘Stato islamico’ Abu Bakr al Baghdadi, e quella del febbraio scorso di Abu Ibrahim Hashimi al Qurashi. Sia Abu Bakr al Baghdadi che Abu Ibrahim erano stati uccisi in raid statunitensi nel nord-ovest della Siria. Non è chiaro invece quando e dove sia statoil terzo, ...

