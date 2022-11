(Di mercoledì 30 novembre 2022) La fortuna diè sempre stata quella di essere tanto bravo coi pugni quanto con le parole. Le sfide che lancia sul ring le vince tutte, ma le promesse raramente le mantiene. Gli annunci dismessi del ritiro ormai non si contano neanche più, ma stavolta il ‘Gypsy King’ ne ha sparata un’altra delle sue. A pochi giorni dalla difesa volontaria del titolo WBC dei pesi massimi contro Dereck Chisora, sabato al Tottenham Hotspur Stadium,ha annunciato i suoi piani per il: un tour globale con 12 incontri in 12 mesi con la cintura in palio. “Mi piacerebbe farlo”, ammette a Sky Sport prima di aggiungere: “Dopo questo combattimento mi siederò con Frank Warren e vedrò cosa possiamo fare, vediamo se possiamo fare una campagna del genere, andare in posti a caso e combattere contro qualcuno. Vado in India, in Cina, ...

SPORTFACE.IT

torna sul per sfidare Dereck Chisora per la terza volta in carriera, dopo averlo battuto già nel 2011 e nel 2014. Un match di pesi massimi che avrà luogo sabato 3 dicembre al Tottenham ...Il combattimento trae Derek Chisora valido per il Mondiale WBO dei pesi massimi si terrà sabato 3 dicembre 2022. La riunione sarà trasmessa in Italia in diretta streaming da Mola Tv. OA Sport ne offrirà ... Tyson Fury come Apollo Creed: "Nel 2023 darò la chance mondiale a 12 pugili da tutto il mondo" Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...