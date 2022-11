TV PLAY | Terremoto Juventus | l’annuncio | “Rischi e possibili sanzioni”

AreaNapoli.it

Le dimissioni del cda bianconero hanno provocato unanche sportivo. ' Sono un atto di ... 'Servono provvedimenti immediati, è stato violato il regolamento del fairfinanziario' l'entrata ...Dei rischi di penalizzazione per la Juventus abbiamo parlato a TVanche con l'avvocato Lubrano,... con una centralità e responsabilità se possibile aumentate dalappena scatenatosi. Il ... Terremoto Juventus, Pistocchi commenta: 'Il tifo è un grande problema' Non si placa il terremoto in casa Juventus scatenato dalle dimissioni del CDA e della presidenza. Ecco la sentenza in diretta su calciomercato e non solo Due giorni fa il CDA della Juventus, insieme a ...Su Tv Play, l'imprenditore Fabio Cordella ha parlato della Juventus dicendosi fiducioso sulle prospettive bianconere in campo e fuori ...