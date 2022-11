Tunisia-Francia | 3 episodi che non hai notato

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il tunnel di Laidouni, i triangoli mancati, Mbappé: treche non hainella partita traLa vittoria dellasulla, inutile per la qualificazione ma meritata per l’impegno dei nordafricani, verrà ricordata per la vicenda Var del finale, con il gol annullato a Griezmann dopo che già era stata fischiata la fine della partita. Questo è il macro-o sul quale si dibatterà, con la speranza che dagli ottavi di finale non ci siano interpretazioni ambigue che vadano a decidere le partite. Tra i micro-segnaliamo invece: 1) Il tunnel. Lo fa Laidouini a Camavinga, che reagisce con un fallo, peraltro non da giallo. Che fosse la partita dellae che ogni giocatore si sentisse in ...