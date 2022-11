Tunisia-Francia 1-0 LIVE | la sblocca Khazri Deschamps cambia e mette le stelle

La squadra guidata da Kadri alza la voce, ma per il direttore di gara non c'è fallo. E sembra non avere ...All'Education City Stadium di Al Rayyan il match valido per la terza giornata dei Mondiali tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Education City Stadium di Al Rayyan va in scena il match per la terza giornata dei Mondiale in Qatar trae ...Gol meraviglioso al 58esimo! Progressione del numero 10 che parte da centrocampo, supera due avversari e angola lentamente il pallone all'angolino con il mancino ...Khazri in gol contro la Francia, il capitano della nazionale tunisina porta in vantaggio i suoi con un preciso diagonale al termine di un’ottima azione individuale. Con questo risultato la Tunisia ...