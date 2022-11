Tu Sí Que Vales | Alessio Sakara confessa perché non ama parlare della sua storia con Raffaella Mennoia

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 30 novembre 2022), attuale conduttore di Tu Si Que, riconfermato dalla padrona di casa Maria de Filippi, si è raccontato a tutto tondo per Novella 2000. “Come procede la relazione con?” ha chiesto l’intervistatore. L’atleta è infatti legato al braccio destroqueen di Canale 5, ma non ne parla molto per i suoi validi motivi: Benone. Non amodel nostro rapporto, ci sono cose che non andrebbero condivise. Farlo equivarrebbe un po’ a violarne il valore. “Non sono un bacchettone, ma una persona normale. Esco la sera. Ogni tanto faccio le cinque di mattina. E mi lascio andare a qualche sano eccesso, purché costituisca un’eccezione e rientri in uno stile di vita equilibrato. Il mio mezzo kg di gelato, due volte a settimana, non me lo ...