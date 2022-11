(Di mercoledì 30 novembre 2022) Chi arriva nella centrale piazza Vittorio Emanuele arimane incuriosito dalla magia deidegli albericon drappi di centrino ade maglia in lana. E' il frutto di un ...

Agenzia ANSA

Chi arriva nella centrale piazza Vittorio Emanuele a Enna rimane incuriosito dalla magia deidegli alberi vestiti con drappi di centrino ad uncinetto e maglia in lana. E' il frutto di un progetto di arte di strada, Yam Bambing, firmato da Ancos insieme all'associazione Banca del Tempo ...di Natale cond'Altra soluzione di tipo ecologico è rappresentata dall'utilizzo didi alberi . Questi possono essere attaccati al muro con l'impiego di qualche colla ... Tronchi di albero vestiti con centrini ad uncinetto a Enna Chi arriva nella centrale piazza Vittorio Emanuele a Enna rimane incuriosito dalla magia dei tronchi degli alberi vestiti con drappi di centrino ad uncinetto e maglia in lana. E’ il frutto di un ...Chi arriva nella centrale piazza Vittorio Emanuele a Enna rimane incuriosito dalla magia dei tronchi degli alberi vestiti con drappi di centrino ad uncinetto e maglia in lana. (ANSA) ...