Trenta canzoni di Natale rock | rap | dance | soul che non ti aspetti

Leggi su panorama

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Gli album natalizi "classici", come quelli di Bing Crosby, Frank Sinatra ed Elvis Presley, sono ancora oggi inarrivabili per calore e per intensità, ma negli ultimi vent'anni sono stati pubblicati degli album di grande valore, che possono essere tranquillamente essere considerati dei nuovi classici di. Per quanto riguarda i nomi internazionali, non c'è dubbio che il dominatore assoluto del periodo natalizio sia diventato Michael Bublè che, con il suo godibile Christmas (pubblicato per la prima volta nel 2011 e aggiornato con tre nuovi brani nel 2012), ha venduto oltre 10 milioni di copie. Un album dinatalizie viene spesso considerato dalla critica come il segnale di un artista in declino, che ha bisogno del traino degli evergreen delle festività invernali per risalire la china, anche se troviamo illustri esempi che smentiscono questo ...