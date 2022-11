(Di mercoledì 30 novembre 2022) Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unionelaper ladel nuovo collegamento ferroviario stazione di Bergamo – Aeroportoal Serio. Laha un valore di 121di euro, finanziati con i fondi del PNRR, e segue l’approvazione del progetto definitivo da parte della Commissaria Straordinario di Governo per l’opera Vera Fiorani. Il progetto permetterà di unire l’aeroporto alla città di Bergamo in 10 minuti e potenzierà i collegamenti con Milano. L’intervento consiste in una nuova linea a doppio binario di circa 5,3 chilometri, di cui il primo chilometro in uscita dalla stazione di Bergamo in affiancamento alla linea esistente Bergamo-Montello. La futura stazione a servizio dell’Aeroporto sarà ...

BergamoNews.it

Molto probabilmente l'idea era quella di farsi un selfie, proprio mentre stava arrivando il. Ma ha calcolato male i tempi eun soffio non è finito travolto. E' accaduto nei giorni scorsi ...Dunquei pendolari e gli studenti è stato necessario attendere ildelle 9.12, oltre due ore dopo l'orario previsto inizialmente, con conseguente arrivo in ritardo di due ore anche nei ... Treno per Orio, lanciata gara europea per la realizzazione: vale 121 milioni Ancora una volta un brusco risveglio per i pendolari della Mantova-Cremona-Milano. In stazione a Piadena Drizzona – come testimonia la foto inviataci proprio da alcuni viaggiatori – il treno ...Altra mattinata di disagi per i pendolari Trenord, sulla linea S4 Camnago Lentate, Milano Cadorna un guasto che ha mandato la circolazione in tilt ...