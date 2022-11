Trasporti | venerdì nero a Napoli L’Anm | Garantiremo il servizio in questi orari

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 30 novembre 2022)per i. Per quanto riguarda il trasporto pubblico urbanoinforma che a causa dello sciopero di 24 ore organizzato dalla Usb-Orsa, e di 8 ore organizzato dalla Uil, ha predisposto le seguenti fasce di garanzie: per le funicolari corse fino alle ore 9,20 del mattino; e nel pomeriggio dalle 17 alle 19,50. Per i bus ilsarà garantito dalle 5,30 alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Per quanto riguarda la la Metro Linea 1, di mattina corse fino alle 9,12 da Piscinola e 9,16 da Garibaldi; di pomeriggio da Piscinola corse dalle 17,12 alle 19,36 e da Garibaldi dalle 17,52 alle 19,40.avvert anche che le ultime partense saranno 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero, mentre iltornerà regolare 30 minuti ...