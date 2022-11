Tragedia nel ciclismo | Rebellin ucciso da un camion

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Un'altra vittima della strada, un altro campione che lascia troppo presto il mondo del. Così come Michele Scarponi investito nella ‘suà Filottrano il 22 aprile 2017, anche Davidepaga con la vita le conseguenze di un incidente sulle cui dinamiche la polizia sta ancora indagando. Il 51enne ex campione di San Bonifacio, che aveva salutato l'attività agonistica lo scorso 16 ottobre nella Veneto Classic, non è sopravvissuto ad un impatto con unmentre si allenava in bici lungo la SR 11, presso Montebello Vicentino., investito, è morto sul colpo, mentre il guidatore del mezzo pesante non si sarebbe nemmeno fermato, forse per non essersi accorto dell'incidente. Professionista dal 1992 al 2022,è stato uno specialista delle classiche: in carriera ha ...