Tragedia nel ciclismo | muore investito da un camion pirata Davide Rebellin

VICENZA -della strada, l'ennesima,Vicentino oggi, mercoledì 30 novembre. E la vittima è Davide Rebellin , il campione di ciclismo, 51 anni, che è stato travolto da un camion ed è morto lungo la ...Lache vede coinvolto Rebellin non può non riportare la mente a quanto accaduto a Michele Scarponi, che2017 ha perso la vita per essere stato investito mentre si allenava. - -Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto parla della tragedia di Ischia nel question time alla Camera e punta il dito contro l'urbanizzazione. "L'intensa e ...Tragedia nel mondo dello sport e del ciclismo. Davide Rebellin, 51 anni, campione di ciclismo e ciclista più longevo di sempre ( si era ritirato giusto quest'anno) ha perso la vita ...