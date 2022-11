Traffico Roma del 30-11-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 novembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione rallentamenti e code su entrambe le carreggiate del raccordo in esterna tra Laurentina e la A24-teramo interna tra la Nomentana e si procede in fila anche sulla tangenziale in particolare tra Corso Francia e la Salaria verso San Giovanni ma troviamo rallentamenti e code anche in direzione Olimpico tra Batteria Nomentana e la Salariaintenso anche lungo il turbano della 24 in direzione del raccordo ancora difficile la circolazione sulla Tiburtina dove ci sono code tra Tor Cervara 7 Villa In entrambe le direzioni anche al Aurelio ilper mano è fortemente rallentato sulla Cassia Ci sono code verso la capitale a causa di un incidente all’altezza di via Pasquale Altavilla in zona La Storta rallentamenti per incidente in via di Porta Labicana ...