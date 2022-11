Traffico Roma del 30-11-2022 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 novembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto aumenta ile dunque i disagi per chi viaggia sul raccordo per un incidente avvenuto in mattinata all’altezza di Tor Bella Monaca sulla carreggiata esterna aperte sulla corsia di sorpasso e la corsia centrale al momento file tra Laurentina e Tor Bella Monaca in interna risolto l’incidente all’altezza della Prenestina rimangono code tra la diramazionenord e la Appia si viaggia incolonnati in uscita dalla capitale lungo tutto il tratto Urbano della A24 e ripercussioni anche sulla tangenziale confine tra viale Castrense la 24 verso la Salaria code a tratti anche tra l’olimpico e la Salaria direzione San Giovannipenalizzato da un incidente in via Coronelli all’altezza di piazza Tolomeo per lavori invece si procede in fila sulla Nomentana tra via di ...