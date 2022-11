Traffico Roma del 30-11-2022 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Luceverde9 Trovati dalla redazione permangono code lungo la carreggiata esterna raccordo anulare a partire dall’ area di servizio Casilina a seguito di un incidente avvenuto questa mattina all’altezza dell’uscita di Tor Bella Monaca uscita obbligatoria a Tor Bella Monaca per coloro che transitano sulla complanare aperta invece sulla corsia di sorpasso per chi transita sulla corsia centrale del raccordo ci sono ripercussioni sulla stessa via di Tor Bella Monaca tra venditore e raccordo sulla via Cassia illento della via Caprarola e via di Grottarossa averci raccordo rallentamenti per incidente e poi in via dei Colli Portuensi siamo all’altezza di via Giuseppe Pianese segnalazioni decide se anche via della stazione di Cesano e prossimità di via Attilio Verdirosi Venerdì 2 dicembre il programma poi uno sciopero generale indetto dai ...