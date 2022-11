Torino | carica Juric | al Filadelfia ritmi alti | a dicembre test in Spagna

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il tecnico granata sprona i suoi per partire forte a gennaio, dall’8 parte il ritiro a San Pedro del Pinatar Il tecnico delIvanè tornato carichissimo per la ripresa degli allenamenti al. Lavori ad alta intensità, parte atletica e tecnica come se fosse la preparazione, ma soprattutto tanta grinta e più di un urlo: il croato cerca il massimo dai granata, l’allenatore è già in clima campionato. Verona nel mirino Alla ripresa della serie A mancano 36 giorni esatti, eppure la concentrazione e la grinta sono quelle da grandi appuntamenti. Ha praticamente un mese di tempo a disposizione per prepararsi in vista della prima sfida del nuovo anno, fissata per il 4 gennaio contro l’Hellas Verona al Grande. Per tutta la settimana la squadra continuerà a lavorare al Fila, poi l’8 ...