(Di mercoledì 30 novembre 2022) A Il Cairo ha preso ufficialmente il via laCup. L’evento di fine anno che mette insiemea volo, sta vivendo in questo 30 novembre la prima giornata di eliminatorie. Andiamo a vedere come sono andate le cose nei contest diad aria compressa 10m uomini ead aria compressa 10m uomini, gare nelle quali erano in rispettivamente in concorso Danilo Dennise Lucaad aria compressa 10m uomini Totalizzando uno score di 630,5 punti, Danilo Dennis– vicecampione del mondospecialità ai recenti Mondiali – si qualifica con il quarto punteggio di sessione al Ranking Round di domani. Molto ...

OA Sport

Cosa la impressionò in particolare del giocatore ' Era molto abile nel dribbling e anche già un fenomeno nelda fuori, qualità che state ammirando anche oggi. Di tanto in tanto, quasi all'...Al 65' l'opportunità migliore è per Ghoddos, che sfiora il palo con una giro dalla corta ... un chiarodel sostegno al governo degli ayatollah. Nelle partite precedenti, allo stadio c'erano ... Tiro a segno, President's Cup 2022: Sollazzo avanza nella carabina 10m, Tesconi out nella pistola 10m Questa sera, dalle 20:30, andrà in scena il derby italiano in 7Days EuroCup tra Germani Brescia e Umana Reyer Venezia. 3Q - L' 8/34 al tiro, con due sole triple realizzate, è lo specchio delle diffico ...