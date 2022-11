Tir schiaccia ambulanza | domani funerali 28enne autista Cri

Il giovane è rimasto schiacciato a bordo dell'ambulanza che guidava, da uncondotto da un romeno di 30 anni (rimasto illeso) e che ha perso aderenza in curva inclinandosi su un lato. Il mezzo ...Unun'ambulanza e il Pubblico Ministero (PM) ha deciso che i l conducente sarà indagato per omicidio . Le vittime del sinistro sono due, ferita in maniera lieve una terza persona....Il suo tir schiaccia un'ambulanza causando la morte di due persone. Il responsabile, secondo il Pubblico Ministero, dovrà essere indagato per omicidio.Domani l'ultimo saluto a Simone Sartini, 28 anni, autista soccorritore della Croce Rossa di Senigallia morto nell'incidente di lunedì mattina, a Chiaravalle (Ancona). (ANSA) ...