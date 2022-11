Tessitori e Freeman protagonisti | l’Umana Reyer Venezia travolge la Germani Brescia nel derby di Eurocup

(Di mercoledì 30 novembre 2022)si impone nettamente nelcontro lanel Round 6 di. Gli orogranata salgono così a quota 4-2 nella competizione, issandosi al terzo posto nel Gruppo A mentre i lombardi hanno un record speculare (2-4) e si avvicinano alle zone basse della classifica. Persolo Massinburg (12 punti) e Moss (10 punti) vanno in doppia cifra mentre il top scorer veneto è stato(22 punti), seguito da Willis (13 punti e 8 rimbalzi),(11 punti) e Parks (11 punti). Dopo un primo sprint iniziale dei padroni di casa ispirato dai centri di Gabriel e Odiase in transizione,si affida alle letture diper la prima bomba di ...

