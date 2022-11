Agenzia ANSA

In una mano ladi laurea in Scienze infermieristiche e ostetriche, nell'altra la piccola Nunzia. La ragazza, infermiera all'ospedale Cotugno di Napoli è stata impegnata in prima linea in un ...Ha discusso lamentre erano in corso le, per poi correre in ospedale e dare alla luce la sua ... Tesi e doglie stesso giorno, laurea da casa poi ecco Nunzia - Cronaca Dottoressa e mamma nello stesso giorno per non saltare una sessione che avrebbe recuperato solo nella primavera del 2023. (ANSA) ...Martedì 15 novembre, Benedetta Santoro, 24 anni, non avrebbe mai immaginato di laurearsi e partorire lo stesso giorno.