Terribile incidente sul Grande Raccordo Anulare | Tir si schianta su un pilastro | morto conducente VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tremendoquesta mattina all’alba suldi Roma, all’altezza dell’uscita Prenestina, in carreggiata esterna. Un tir, per ragioni ancora al vaglio, ha sbandato e ha finito la sua corsandosi contro unin cemento armato. Purtroppo la cabina del mezzo pesante si è completamente distrutta nell’urto. La compressione non ha lasciato scampo al, che èsul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale. Ma i soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Non si sa se abbia perso il controllo del Tir per un malore o per un guasto, saranno ora i rilievi tecnici e gli esami sulla salma del ...