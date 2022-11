Terremoto Juventus | dimissioni verbali di Allegri Poi la cena con Agnelli

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Continuano ad arrivare nuovi aggiornamenti sulla bufera che ha travolto la. Il Cda bianconero si è dimesso, anche il presidente Andreaha deciso di lasciare dopo 12 anni. La stessa decisione è stata presa anche da Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene. E’ in corso l’indagine sul filone degli stipendi, la manovra attuata dal club bianconero nei primi mesi della pandemia. Ledel Cda dellasono state definite da John Elkann come un atto di responabilità, la situazione ha rischiato di degenerare anche dal punto di vista sportivo.e Cherubini, appresa la notizia, avrebbero presentato. In particolar modo il tecnico livornese è molto legato ade non voleva sentire ragioni, dicendosi pronto ...

E invece ilsocietario cambia gli scenari: almeno fino a giugno, sotto il profilo ... con Allegri, a portare a termine un'annata difficile, ma che deve essere positiva per lasotto ...Inquietudine, turbamento e incertezza è quel che trapela dalle chat tra i giocatori della. Dettagli emersi nel corso del day after all'annuncio delle dimissioni in blocco del CdA e ...L'ex capitano della Juventus, Alessandro Del Piero, commenta il periodo turbolento in ambito societario dei bianconeri ...