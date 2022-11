Terremoto in casa Juventus | addio Agnelli dentro Ferrero

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Sembrava una serata tranquilla, invece all’improvviso unche ha scosso il calcio italiano, in particolar modo la. Su gli organi di stampa è rimbalzata la notizia delle dimissioni di tutto il CDA bianconero, insieme a quelle dell’ormai ex presidente Andrea. Un fulmine a ciel sereno che ha lasciato di stucco chiunque e che certamente apre a una serie di domande sulla tempistica e sui motivi di tale scelta. Alla base di tutto probabilmente le battaglie legali che dovrà affrontare la società sul caso delle plusvalenze e le manovre sugli stipendi relative al periodo Covid-19. Ecco quindi che la Vecchia Signora ritorna a doversi riformare, dopo le due trasformazioni post calciopoli che vide l’arrivo proprio di Andreanel 2010. Finisce un’epoca e finisce la grande Juve del decennio ...

Era il 19 maggio 2010 quando uno dei rampolli diFIAT veniva nominato Presidente della Juventus dal CdA della società e si presentava con queste parole. " L'incarico che assumo oggi è la ...Intervenuto nella trasmissione Kick Off - Speciale Mondiali sul canale Twitch del Pengwin, Ivan Zazzaroni ha analizzato a caldo ilinJuventus: Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieGigi Moncalvo si è espresso sul terremoto in casa Juventus ai microfoni di Calciomercato.it, su TV PLAY. Le parole.Anche il presidente del Coni Giovanni Malagò ha voluto dire la sua dopo il terremoto in casa Juventus, con le dimissioni dell'intero cda: “Non posso aggiungere o dire nulla, sia perché c’è un discorso ...