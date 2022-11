Terra Amara Anticipazioni dal 5 al 10 dicembre 2022 | Yilmaz furioso | Demir è uscito di prigione grazie a Fekeli!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca, in onda dal 5 al 9 dicembre 2022 su Canale 5 , come sempre a partire dalle 14.10 . Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana : Puntata in onda Lunedì 5 dicembre 2022 ...Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 1° dicembre 2022 , alle 14.10 , Yilmaz , dopo aver confortato Fekeli, che ancora porta il lutto per la moglie ed i figli, mette a segno dei punti ...Anticipazioni Terra Amara Puntata 1 dicembre 2022 Canale5 Fekeli piange Yilmaz trionfa Demir sotto shock Zuleyha gelosa dell'ex fidanzato ...Terra amara, spoiler: Züleyha lascerà la tenuta Yaman Per Züleyha Altun, grande protagonista di Terra amara, sono in arrivo momenti ...