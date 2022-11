Tennistavolo femminile | Qualificazioni Europei a squadre 2023 | Portogallo-Italia 3-1 Azzurre battute anche nel secondo turno

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Continua ad essere in salita il cammino dell’nella prima fase delleaglidi, manifestazione che si terrà a Malmö, in Svezia, dal 10 al 17 settembre: levengono sconfitte a Funchal dalle padrone di casa del, che si impongono per 3-1. L’, guidata da Elena Timina, schiera in apertura Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito), che viene rimontata da Yu Fu, vittoriosa per 3-2 (13-11, 7-11, 9-11, 11-5, 11-6). Nella seconda sfida Giorgia Piccolin (Centro Sportivo Esercito) viene battuta da Jieni Shao, impostasi per 3-1 (11-5, 7-11, 11-6, 11-8). Nel terzo match Gaia Monfardini (...