...9%, cimiteriali 1,8%,2,2%), tenendo anche in considerazione il fatto che il fenomeno ... Come chiesto a gran voce nell'assemblea nazionale ANCI didella settimana scorsa, speriamo che il ......(se così si può dire) oltre 800 milioni di crediti per multe non pagate e oltre 700 milioni di...interlocuzioni sulla Manovra e il tema sarà al centro della prossima assemblea Anci di. Il ... Tari, Bergamo è undicesima tra le città meno care d'Italia: 214 euro a famiglia La classifica. I dati di Cittadinanzattiva: nel 2022 in città il rincaro della tariffa per i rifiuti è stato del 5,3% rispetto al 2021. Zenoni: «Ma migliorati i servizi». Un incremento recente c’è sta ...Nel 2022 la spesa per le utenze supera i 14,6 milioni di euro. Rincari tamponati per metà con i contributi statali e per metà con il fondo Covid ...