Tananai | Abissale è dedicata alla fidanzata Sara Marino? Si sono lasciati? Ultime notizie

...(novembre 2022) è dedicato l'Artist Spotlight è, all'anagrafe Alberto Cotta Ramusino, giovane cantante milanese autore di successi come "Sesso Occasionale", "Baby Goddamn" e "". Il 25 ...... che a dirla tutta non mi convince in pieno, che si può sentire in pezzi come "" e "Tre ...ha ancora ampi margini di miglioramento, ma l'inizio è incoraggiante. Basta solo che non inizi ...L'intervista di Tananai a Deejay Chiama Italia in occasione dell'uscita del suo nuovo album "Rave, eclissi", anticipato dal video di Abissale in cui rimaneva fermo per 8 ore in una via di Milano: "È s ...Tananai si è lasciato con la fidanzata Sara Marino Il testo del suo nuovo singolo, Abissale, lascerebbe intendere una rottura... Sarà così